Covid, la maggioranza dei bimbi ricoverati è non vaccinata. In intensiva molti figli di non vaccinati (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 76% dei ricoveri in area medica tra i 5 e i 18 anni riguarda pazienti non vaccinati . E il 69% dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni riguarda bambini che hanno genitori non ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 76% dei ricoveri in area medica tra i 5 e i 18 anni riguarda pazienti non. E il 69% dei ricoveri in areadei piccoli fino a 4 anni riguarda bambini che hanno genitori non ...

Advertising

GiovaQuez : Dal governo via libera a un ordine del giorno sottoscritto da tutti i partiti di maggioranza con il quale si è chie… - AndreaMarcucci : Non c’è alternativa all’obbligo vaccinale. #Draghi non dia ascolto a chi nella maggioranza è in cerca di sotterfugi. #Covid_19 - _TYPEONEGATIVE_ : RT @mihirdjin: @MediasetTgcom24 Quando nel 2020 la gente moriva e noi insistevamo per distinguere i dicessi DA Covid da quelli CON Covid, i… - StarBluRose : @Michele11480422 @chidingrock @DiegoFusaro La maggioranza di quei morti poteva essere evitata. Molti sono morti di… - forzajuve74 : RT @mihirdjin: @MediasetTgcom24 Quando nel 2020 la gente moriva e noi insistevamo per distinguere i dicessi DA Covid da quelli CON Covid, i… -