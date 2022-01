Covid, Iss “La sorveglianza deve includere tutti i positivi” (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'importanza di monitorare i casi attraverso la sorveglianza non va confusa con i criteri con cui si decidono le indicazioni per casi e contatti”, pertanto la sorveglianza “dovrebbe includere tutti i positivi, e non solo i casi con sintomatologia più indicativa di Covid-19, quali sintomi respiratori, febbre elevata, alterazione gusto e olfatto etc”. Lo evidenzia nelle Faq pubblicate sul proprio sito l'Istituto superiore della Sanità, sottolineando che “la maggior parte delle infezioni, in particolare nei soggetti vaccinati, decorre in maniera asintomatica o con sintomatologia molto sfumata. Non sorvegliare questi casi, limiterebbe la nostra capacità di identificare le varianti emergenti, le loro caratteristiche e non potremmo conoscere lo stato clinico che consegue ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'importanza di monitorare i casi attraverso lanon va confusa con i criteri con cui si decidono le indicazioni per casi e contatti”, pertanto la“dovrebbe, e non solo i casi con sintomatologia più indicativa di-19, quali sintomi respiratori, febbre elevata, alterazione gusto e olfatto etc”. Lo evidenzia nelle Faq pubblicate sul proprio sito l'Istituto superiore della Sanità, sottolineando che “la maggior parte delle infezioni, in particolare nei soggetti vaccinati, decorre in maniera asintomatica o con sintomatologia molto sfumata. Non sorvegliare questi casi, limiterebbe la nostra capacità di identificare le varianti emergenti, le loro caratteristiche e non potremmo conoscere lo stato clinico che consegue ...

