Covid-19, nuovo record di vittime. Gimbe: quasi raddoppiati i casi e più 37% decessi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per la prima volta in due mesi scende la curva settimanale di nuovi casi Covid-19. Crescono ancora, invece, i morti che stabiliscono il nuovo record della quarta ondata. Sul fronte ospedaliero continua l'aumento dei ricoveri ordinari, anche se a ritmi più rallentati rispetto a qualche giorno fa, e per il secondo giorno consecutivo restano stabili, con il segno meno davanti, le terapie intensive. In sostanza, è quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute, sull'emergenza coronavirus. In cifre, sono 184.615 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 196.224) e 316 i decessi (ieri 313) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Dall'inizio della pandemia sono 8.155.645 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per la prima volta in due mesi scende la curva settimanale di nuovi-19. Crescono ancora, invece, i morti che stabiliscono ildella quarta ondata. Sul fronte ospedaliero continua l'aumento dei ricoveri ordinari, anche se a ritmi più rallentati rispetto a qualche giorno fa, e per il secondo giorno consecutivo restano stabili, con il segno meno davanti, le terapie intensive. In sostanza, è quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute, sull'emergenza coronavirus. In cifre, sono 184.615 i nuovidi positività al-19 (ieri 196.224) e 316 i(ieri 313) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Dall'inizio della pandemia sono 8.155.645 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le ...

