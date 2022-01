Costa Concordia | 10 anni dal fatidico inchino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Era il 13 gennaio 2012, la nave da crocierastava navigando da Civitavecchia verso Savona. Alle 21.04 il comandante Francesco Schettino iniziò una manovra simbolica di passaggio ravvicinato, il cosiddetto “”. Il transito però non avvenne come pianificato: la nave urtò uno degli scogli delle Scole, il più piccolo, nei pressi dell’Isola del Giglio, in Toscana. L’impatto causò un enorme squarcio sulla fiancata laterale, il quale danneggiò 5 compartimenti diversi. Nella falla si riversò un’ingente quantità di acqua che danneggiò l’impianto elettrico della nave causando un black out. Nel giro di pochi minuti anche il generatore d’emergenza finì per esaurirsi, e la nave venne dichiarata ingovernabile. L’arrivo dei soccorsi Sin dall’inizio risultò evidente a tutti che non era più possibile continuare a sostare ...