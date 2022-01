Corte di Giustizia Ue - "Le città non possono limitare la circolazione delle auto in base alle emissioni" (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Corte di Giustizia dell'Unione europea blocca il tentativo di alcune città europee di imporre limitazioni alla circolazione sulla base dei livelli di emissioni delle auto e dei commerciali leggeri. In particolare, il massimo organo giuridico comunitario ha respinto, in quanto irricevibile, un ricorso presentato dalle municipalità di Parigi, Bruxelles e Madrid e teso ad annullare una parte del regolamento varato dalla Commissione europea per dare seguito all'istituzione della procedura di prova delle emissioni in condizioni di guida reale (RDE): si tratta della sezione che fissa i valori massimi emissivi di ossidi di azoto durante i test e che impedirebbe, ad avviso dei ricorrenti, di imporre ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladidell'Unione europea blocca il tentativo di alcuneeuropee di imporre limitazioni allasulladei livelli die dei commerciali leggeri. In particolare, il massimo organo giuridico comunitario ha respinto, in quanto irricevibile, un ricorso presentato dmunicipalità di Parigi, Bruxelles e Madrid e teso ad annullare una parte del regolamento varato dalla Commissione europea per dare seguito all'istituzione della procedura di provain condizioni di guida reale (RDE): si tratta della sezione che fissa i valori massimi emissivi di ossidi di azoto durante i test e che impedirebbe, ad avviso dei ricorrenti, di imporre ...

Advertising

you_trend : ?? BREAKING #ReferendumCannabis: via libera della Cassazione sulle firme raccolte. Il 15 febbraio la Corte Costituz… - Agenzia_Ansa : Il 15 febbraio la Corte costituzionale si pronuncerà su tutti gli 8 referendum: non solo sui 6 sulla giustizia e su… - ilpost : Il prossimo 15 febbraio la Corte Costituzionale si pronuncerà sull’ammissibilità di 8 referendum: giustizia, eutana… - Samu378 : RT @Qua_Agatha: #Usa: La Corte Suprema boccia l'#ObbligoVaccinale per le grandi aziende... #Francia: la giustizia sospende l'obbligo dell… - MareP73 : RT @LucianoCesarett: #Delgado ,il ricercatore spagnolo di cui parlava il dott. #Biscardi ,vuole mostrare prove del suo lavoro in qualsiasi… -