Conor McGregor, bombe contro il suo pub a Dublino (Di giovedì 13 gennaio 2022) bombe rudimentali sono state scagliate contro il pub di Conor McGregor’s a Dublino, poco dopo che l’atleta aveva lasciato il posto. Altre bombe rudimentali sono state trovare anche insespolse nel locale. I fatti risalgono alla notte del 12 gennaio e la notizia la riportano i media irlandesi e britannici. Siamo a Crumlin dove McGregor possiede un pub del valore, secondo il Daily Mail, di due milioni di euro. La Garda fa sapere che la struttura non ha riportato danni. Una fonte ha detto a Dublin Live che due uomini sono stati visti allontanarsi in scooter poco dopo lo scoppio degli ordigni. Proprio ieri sera, McGregor si trovava al pub per un evento, l’attacco è avvenuto a locale chiuso. Il pub si chiama The Black Forge. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022)rudimentali sono state scagliateil pub di’s a, poco dopo che l’atleta aveva lasciato il posto. Altrerudimentali sono state trovare anche insespolse nel locale. I fatti risalgono alla notte del 12 gennaio e la notizia la riportano i media irlandesi e britannici. Siamo a Crumlin dovepossiede un pub del valore, secondo il Daily Mail, di due milioni di euro. La Garda fa sapere che la struttura non ha riportato danni. Una fonte ha detto a Dublin Live che due uomini sono stati visti allontanarsi in scooter poco dopo lo scoppio degli ordigni. Proprio ieri sera,si trovava al pub per un evento, l’attacco è avvenuto a locale chiuso. Il pub si chiama The Black Forge. L'articolo proviene da Il Fatto ...

