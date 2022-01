Confessioni di un lobbista - Ecco perché Bruxelles frena sugli e-fuel

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La Porsche è entrata direttamente nella ricerca, la Mazda pensa di alimentarci il motore rotativo Wankel che impiegherà come generatore sulla versione extended range della MX-30, di recente un segnale è arrivato persino dalla politica, con i ministri dei Trasporti dell'Unione che a dicembre 2021 si sono detti favorevoli alle proposte per aumentare la produzione e l'utilizzo dei carburanti sostenibili. Degli e-, o carburanti sintetici, e dei loro cugini stretti, i bio-combustibili, insomma si fa un gran parlare nell'industria automotive. Ma a livello di Commissione europea si continua a negare loro cittadinanza ufficiale nelle strategie per la riduzione dei gas serra. Eppure, i carburanti derivati da biomasse attualmente in commercio sono già in grado di abbattere come minimo il 20% di CO2 rispetto ai loro corrispettivi derivati dal petrolio. Nonostante ciò, in ...