Complicanze legate al Covid: muore modella 18enne (Di venerdì 14 gennaio 2022) Valentina Boscardin aveva 18 anni ed era ricoverata all'ospedale di San Paolo: fatale una trombosi dopo l'infezione da coronavirus Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Valentina Boscardin aveva 18 anni ed era ricoverata all'ospedale di San Paolo: fatale una trombosi dopo l'infezione da coronavirus

Advertising

ribelle51 : RT @andfranchini: Valentina Boscardin, modella brasiliana di 18 anni, morta per complicanze legate al Covid- - fran_rom_corr : RT @andfranchini: Valentina Boscardin, modella brasiliana di 18 anni, morta per complicanze legate al Covid- - EnoraDP : La madre ha dichiarato che la figlia aveva ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer e non aveva precedenti prob… - andfranchini : RT @andfranchini: Valentina Boscardin, modella brasiliana di 18 anni, morta per complicanze legate al Covid- - andfranchini : Valentina Boscardin, modella brasiliana di 18 anni, morta per complicanze legate al Covid- -