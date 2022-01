Ciclista ferito in allenamento | Bosini esce dalla terapia intensiva

Advertising

Carlino_Reggio : Incidente con auto, ciclista ferito a Guastalla -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclista ferito

La Nazione

Parma,13 gennaio 2022 - Arrivano buone notizie sulle condizioni del ventunenne atleta cremonese Diego Bosini quest'anno tesserato per la Petroli Firenze Hopplà Don Camillo, caduto rovinosamente lunedì ...Stando alle prime informazioni giunte, unsarebbe stato investito in via Sasse da un mezzo ... l'intervento però non è bastato e ilè deceduto sul posto. Notizia in aggiornamento ...Il ventunenne della Petroli Firenze Hopplà era rimasto gravemente ferito dopo l'incidente nei pressi di Salsomaggiore ...Un guastallese di 50 anni ferito in modo grave a Lido Po. A causa del trauma, ha perso momentaneamente la memoria ...