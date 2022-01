Charlene di Monaco sempre più sola | il misterioso messaggio di Alberto

(Di giovedì 13 gennaio 2022)disi sentenella clinica di Zurigo dove è stata ricoverata per riprendersi dallo stato di debolezza psicofisica causato dalla grave infezione che l’ha colpita lo scorso maggio. E suo maritoha inviato uncriptico che è stato interpretato in modo quasi allarmante.disi sentediè inevitabilmente ita dalla famiglia e lontana dai gemelli, Jacques e Gabriella, oltre che da, per permetterle di ristabilirsi in tutta tranquillità e lontano dagli occhi indiscreti dei media. Ma questo imento comincia a pesarle, nonostante per lei il Principe abbia scelto una struttura esclusiva che ...

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

... dal bowl cut al bob guarda le foto I colpi di testa più indimenticabili nelle famiglie reali La regina assoluta degli hairstyle a sorpresa è la principessadiche dopo mille ...Il ricovero didiin una clinica Svizzera prosegue:Wittstock si starebbe riprendendo dalla stanchezza e dalla debolezza fisica accumulata nei lunghi mesi in Sudafrica, anche se sulle vere ...Preoccupazione a Monaco per Charlene di Monaco: le cure non sarebbero più sufficienti per la moglie del Principe Alberto. Come sta oggi?Charlene di Monaco in clinica è oppressa dalla solitudine. Alberto fa di tutto per lei e le sue parole nascondono un significato segreto.