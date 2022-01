Barù rivela se è attratto anche dagli uomini (Di giovedì 13 gennaio 2022) Barù parla del suo orientamento Già qualche tempo fa Barù, con Nathaly Caldonazzo, aveva rivelato di sentirsi fluido: “Dici che tutti gli uomini stanno passando all’altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo che sono uno che prende quello che viene. Guardo molto l’anima delle persone mettiamola così“. Di recente è ritornato sull’argomento L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 13 gennaio 2022)parla del suo orientamento Già qualche tempo fa, con Nathaly Caldonazzo, avevato di sentirsi fluido: “Dici che tutti glistanno passando all’altra sponda? Infatti io mi ritengo un maschio fluido. Diciamo che sono uno che prende quello che viene. Guardo molto l’anima delle persone mettiamola così“. Di recente è ritornato sull’argomento L'articolo proviene da Novella 2000.

__Stand_by : RT @koala_moonlight: ALE BASCIANO - GASTON prestante, arrogante e narcisista, gareggia per la mano di Belle -Jessica e non accetta la scon… - koala_moonlight : ALE BASCIANO - GASTON prestante, arrogante e narcisista, gareggia per la mano di Belle -Jessica e non accetta la s… - Valee_82 : RT @Chicco16061210: #gfvip Alessandro, e Baru che votano Federica perché vogliono Gianmaria tutto per loro. E Federica il giorno dopo si ri… - Chicco16061210 : #gfvip Alessandro, e Baru che votano Federica perché vogliono Gianmaria tutto per loro. E Federica il giorno dopo s… - _giusycutillo_ : RT @Heavenisaplace7: 'è Jessica che dovrebbe stare attenta' 'Sophie denigra una persona perchè invidiosa? COLPEVOLE 100%' Barù non rivela t… -

