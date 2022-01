Addio David Sassoli, l'arrivo del feretro in Campidoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il feretro di David Sassoli è arrivato in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente, nella sala della protomoteca. Ad attenderlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in fascia tricolore, ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildiè arrivato indove è stata allestita la camera ardente, nella sala della protomoteca. Ad attenderlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in fascia tricolore, ...

BeppeSala : Mi avevi detto che amavi Milano. Forse perché qui l'Europa è di casa. Cercheremo di rendere la nostra città sempre… - EnricoLetta : Addio David. ( - repubblica : Addio David, le tue 'Clarks' non faranno rumore in Paradiso [di Gianni Riotta] - msn_italia : Addio a David Sassoli, il feretro portato in Campidoglio: aperta la camera ardente - Corriere : Aperta la camera ardente per il saluto a David Sassoli: il commosso addio di Mattarella -