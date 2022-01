"Troppo presto per derubricare il Covid a epidemia", medici divisi in Spagna e Oms contraria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Regno Unito e Spagna sono tra i primi Paesi in cui sono già in atto i preparativi per quando il Covid non sarà più definito una pandemia ma una endemia, cioè una malattia destinata a restare e con cui bisogna imparare a... Leggi su europa.today (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Regno Unito esono tra i primi Paesi in cui sono già in atto i preparativi per quando ilnon sarà più definito una pandemia ma una endemia, cioè una malattia destinata a restare e con cui bisogna imparare a...

Advertising

gaiatortora : Ciao @DavidSassoli troppo presto anche per te???? - Errorigiudiziar : «Mio padre è stato prelevato dalla sua vita senza che venisse aperta una commissione d'inchiesta, senza che nessuno… - rebeccaryI : RT @akutadairyl: l’ho svegliato troppo presto stamattina :(( - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @chiara92kalepa: Ciao #DavidSassoli ???? sei andato via troppo presto - Cinge1976 : RT @gaiatortora: Ciao @DavidSassoli troppo presto anche per te???? -