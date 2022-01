Scossa di terremoto in Val Chisone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una Scossa di terremoto è stata avvertita tra pinerolese e Valsusa. La Scossa sarebbe di lieve intensità ma è comunque stata notata dagli abitanti di diversi comuni, da Pinerolo a Cumiana, fino a Susa, Giaveno e Bruino. L’epicentro è stato individuato in Val Chisone, vicino a Perrero e la magnitudo è di 2,7. Al momento non si riportano danni a cose né persone ferite. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Unadiè stata avvertita tra pinerolese e Valsusa. Lasarebbe di lieve intensità ma è comunque stata notata dagli abitanti di diversi comuni, da Pinerolo a Cumiana, fino a Susa, Giaveno e Bruino. L’epicentro è stato individuato in Val, vicino a Perrero e la magnitudo è di 2,7. Al momento non si riportano danni a cose né persone ferite. L'articolo proviene da Nuova Società.

