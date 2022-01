Salvini: “Il 2022 sarà un anno difficile, ma se al governo ci sono i massimi vertici e Draghi, allora è una garanzia che si lavori” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al centro della conferenza stampa indetta stamane alla Camera, i rincari relativi all’energia elettrica ma, ovviamente, viste le ultime vicissitudini legate al ‘toto-nomi’ per il Quirinale, Matteo Salvini ha colto l’occasione per rinnovare la sa convinzione circa l’importanza – come garanzia di stabilità – di far entrare nel governo tutti i leader dei partiti. “La Lega c’è – ha subito tenuto a rimarcare il leader del Carroccio – contiamo che nessuno si tiri indietro, a prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio . L’obiettivo è quello di rafforzare il governo in un anno difficile per il Paese”. Salvini: “Il 2022 sarà un anno difficile, ma se al governo ci ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al centro della conferenza stampa indetta stamane alla Camera, i rincari relativi all’energia elettrica ma, ovviamente, viste le ultime vicissitudini legate al ‘toto-nomi’ per il Quirinale, Matteoha colto l’occasione per rinnovare la sa convinzione circa l’importanza – comedi stabilità – di far entrare neltutti i leader dei partiti. “La Lega c’è – ha subito tenuto a rimarcare il leader del Carroccio – contiamo che nessuno si tiri indietro, a prescindere da chiil presidente del Consiglio . L’obiettivo è quello di rafforzare ilin unper il Paese”.: “Ilun, ma se alci ...

