Rinasce in Toscana il lago di San Floriano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Oltre 8 milioni di investimento per il recupero deldi San: è un progetto importante per la zona meridionale della Maremma che impegnerà nei prossimi anni il Consorzio di bonifica 6Sud e che permetterà non soltanto di riportare il bacino lacustre, oggi nel degrado, a una condizione di fruibilità, ma renderà possibile il suo utilizzo, oltre che per l’irrigazione, come fonte di approvvigionamento idrico per la vicina oasi naturale di Burano, nonché come serbatoio d’acqua per elicotteri e canadair in caso di incendio. “Non sarà un intervento semplice – osserva Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di bonifica 6Sud – Si dovrà, infatti, svuotare, scavare e ripulire ilper farlo tornare ad una profondità di 10 metri, preoccupandosi anche della fauna ittica secondo ...