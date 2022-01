Novak Djokovic ammette di aver violato la quarantena (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nelle ultime settimane l’atleta serbo Novak Djokovic è finito al centro di un caos mediatico internazionale che potrebbe gravare enormemente sulla sua carriera. Il tennista, dichiaratamente no vax, nei giorni scorsi si è recato in Australia per partecipare ad un torneo. Tuttavia, una volta arrivato, sarebbero sorte delle problematiche legate al suo visto. Al di là della questione vaccino, che già di per sé potrebbe negargli l’accesso al Paese, ci sono alcuni punti rimasti in sospeso circa la violazione da parte sua delle norme igienico-comportamentali a prevenzione del contagio da Covid-19. Come ammesso da lui stesso attraverso un post su Instagram, infatti, pur essendo risultato positivo al Coronavirus, ha eluso la quarantena per rilasciare un’intervista con l’Equipe. Ed è su questo che ora i magistrati dovranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nelle ultime settimane l’atleta serboè finito al centro di un caos mediatico internazionale che potrebbe gravare enormemente sulla sua carriera. Il tennista, dichiaratamente no vax, nei giorni scorsi si è recato in Australia per partecipare ad un torneo. Tuttavia, una volta arrivato, sarebbero sorte delle problematiche legate al suo visto. Al di là della questione vaccino, che già di per sé potrebbe negargli l’accesso al Paese, ci sono alcuni punti rimasti in sospeso circa la violazione da parte sua delle norme igienico-comportamentali a prevenzione del contagio da Covid-19. Come ammesso da lui stesso attrso un post su Instagram, infatti, pur essendo risultato positivo al Coronavirus, ha eluso laper rilasciare un’intervista con l’Equipe. Ed è su questo che ora i magistrati dovranno ...

