Mino Raiola operato d’urgenza al San Raffaele, condizioni delicate (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il noto procuratore sportivo Mino Raiola è in condizioni di salute serie dopo un’operazione chirurgica d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano. Lo riporta l’Agenzia Dire, che spiega come l’agente dei più forti calciatori a livello mondiale sia tutt’ora ricoverato e come il suo quadro clinico sia delicato in seguito a un intervento a cui è stato sottoposto poche ore fa. Il cinquantaquattrenne resterà in osservazione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il noto procuratore sportivoè indi salute serie dopo un’operazione chirurgicaall’ospedale Sandi Milano. Lo riporta l’Agenzia Dire, che spiega come l’agente dei più forti calciatori a livello mondiale sia tutt’ora ricoverato e come il suo quadro clinico sia delicato in seguito a un intervento a cui è stato sottoposto poche ore fa. Il cinquantaquattrenne resterà in osservazione. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Paura per Mino Raiola: operato d’urgenza al San Raffaele - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Mino Raiola è stato ricoverato e operato d'urgenza al San Raffaele di Milano [?? Gazzetta dello Sport] - JoJordy07 : RT @Gazzetta_it: Paura per Mino Raiola: operato d’urgenza al San Raffaele - PrinceCoulbaly : RT @Gazzetta_it: Paura per Mino Raiola: operato d’urgenza al San Raffaele - FabioCapellone : RT @marcoconterio: ?? Mino #Raiola è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Rest… -

Ultime Notizie dalla rete : Mino Raiola Mino Raiola operato d'urgenza al San Raffaele Sono ore delicate per Mino Raiola. Il noto procuratore sportivo è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Raiola, 54 anni, resterà sotto osservazione. Seguiranno ...

Bomba dalla Spagna: 'Haaland sarà del?' Laporta ci proverà in tutti i modi, al di là della sua amicizia con Mino Raiola, che può influenzare un po''. Lluis Carrasco, responsabile della campagna elettorale di Laporta, si è così espresso su ...

Mino Raiola operato d’urgenza al San Raffaele La Gazzetta dello Sport Mino Raiola operato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano: resta sotto osservazione Mino Raiola è stato operato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano: il noto procuratore resta sotto osservazione ...

“Probabilmente andrà all’Inter” | Nuovo affare a zero di Marotta Marotta sempre attento al calciomercato dei futuri parametri zero. Dalla Germania l'annuncio del nuovo affare gratis dell'Ad dell'Inter ...

Sono ore delicate per. Il noto procuratore sportivo è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza., 54 anni, resterà sotto osservazione. Seguiranno ...Laporta ci proverà in tutti i modi, al di là della sua amicizia con, che può influenzare un po''. Lluis Carrasco, responsabile della campagna elettorale di Laporta, si è così espresso su ...Mino Raiola è stato operato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano: il noto procuratore resta sotto osservazione ...Marotta sempre attento al calciomercato dei futuri parametri zero. Dalla Germania l'annuncio del nuovo affare gratis dell'Ad dell'Inter ...