Mino Raiola operato d' urgenza al San Raffaele 

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), agente di Donnarumma, Ibrahimovic, Pogba, è stato ricoverato d'all'ospedale San Raffaele di Milano: il mondo dl calcio in ansia per le sue condizioni di salute

Ultime Notizie dalla rete : Mino Raiola

C'è purtroppo grande preoccupazione per le condizioni di salute di. Il noto procuratore sportivo è stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza., 54 anni, dopo l'operazione è stato ...Preoccupazione per. Il più celebre dei procuratori sportivi, 54 anni, (è procuratore solo per fare un nome di Zlatan Ibrahimovic) è stato ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano.sarebbe ...Mino Raiola è stato ricoverato ed operato d'urgenza, oggi 12 gennaio, presso l'ospedale San Raffaele di Milano ...Il noto procuratore Mino Raiola è stato operato d'urgenza per un problema di salute alquanto grave: le sue condizioni ...