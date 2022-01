Manila piange e scrive una lettera per Manuel: “Si è alzato un muro tra di noi…” – VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Manila Nazzaro ha deciso di scrivere una lettera per Manuel Bortuzzo prima che vada via dal Grande Fratello Vip. Mentre la maggior parte degli amici ne ha approfittato per rilassarsi o per schiacciare un pisolino, l’ex Miss Italia in piscina scrive in una valle di lacrime. Manila piange e scrive una lettera per Manuel: “Si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Nazzaro ha deciso dire unaperBortuzzo prima che vada via dal Grande Fratello Vip. Mentre la maggior parte degli amici ne ha approfittato per rilassarsi o per schiacciare un pisolino, l’ex Miss Italia in piscinain una valle di lacrime.unaper: “Si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Manila piange e scrive una lettera per Manuel: “Si è alzato un muro tra di noi…” – VIDEO - blogtivvu : Manila piange e scrive una lettera per Manuel: “Si è alzato un muro tra di noi…” – VIDEO - samy961001 : #gfvip Manila perché piange ? - Antonel03057053 : RT @mariella89__: La com’è che guarda caso oggi Manila piange , soleil dice che non sta bene e fa la vittima ; Katia dice che si è rotta .… - Lilly10900 : E POI MANILA LAZZARO PIANGE SE LA CHIAMANO FALSA. PECCATO CHE È LA VERITÀ #GFVIP CHE PENOSA -