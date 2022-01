M5S | Diaco | no deciso a inceneritori e termovalorizzatori

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – “Una Capitale green e sostenibile non può e non deve dotarsi di un termovalorizzatore: non è assolutamente questa la strada da seguire. Sono metodi altamente inquinanti, vetusti e dell’altro secolo: magari l’emergenza te la risolvono nel breve, ma poi il problema si riproporrà con tutta la sua carica antiecologica e insostenibile dal punto di vista ambientale.” “Per questo la polemica innescata sulle pagine del Corriere della Sera in questi giorni da Chicco Testa lascia davvero il tempo che trova, dal momento che lui è un noto ex-ambientalista”. Così in una nota Daniele, consigliere capitolino del M5S e vicepresidente della commissione Ambiente. “Inoltre tra localizzazione, autorizzazioni, gare di progettazione, lavori e realizzazione, se va bene, isono pronti dopo 7 anni. Da qui a 7 anni nel frattempo che si fa? Forse ...

A lui aveva replicato il collegain Campidoglio Daniele: 'Non potendo parlare della figura del sindaco Gualtieri, su cui i giornali di regime giustamente non spendono mezza parola, tutta l'...Ilromano fa quadrato attorno all'ex sindaca. Il consigliere capitolino Danielesu Facebook difende Raggi: 'Non potendo parlare di Gualtieri, su cui i giornali di regime non spendono mezza ...“Oggi alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentre sono in fila, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia in attesa di poter fare un tampone”. L’ex sindaca di R ...M5S Roma: 'Non potendo parlare della figura del sindaco Gualtieri mettono ancora in croce la ex sindaca' (ANSA) ...