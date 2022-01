Le scuse traballanti di Johnson per la festa in lockdown | «Pensavo fosse un evento di lavoro»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Voglio scusarmi. So che milioni di persone in questo Paese hanno fatto sacrifici straordinari negli ultimi 18 mesi». Così inizia il discorso di, in Parlamento, del premier britannico Borisper il cosiddetto partygate legato a diverse feste organizzate a Downing Street durante il, tra cui una nel giardino della sede del governo a maggio 2020.si è difeso sostenendo che le regole non sarebbero state tecnicamente violate ma ha riconosciuto la rabbia del suo Paese, nel vederlo in quelle circostanze, in un periodo in cui a tutti si chiedevano enormi sacrifici. L’opposizione ha rimarcato il fatto che il premier avrebbe violato le restrizioni anti-Covid. Il leader dell’opposizione laburista Keir Starmer, poi, lo ha invitato a dimettersi definendo ledi ...