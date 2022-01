Kim Kardashian e Floyd Mayweather a processo per aver sponsorizzato una criptovaluta che è crollata (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Class action contro le due star e la società dietro la bolla della moneta EthereumMax Dichiarazioni false o fuorvianti per gonfiare in maniera artificiale il valore della criptovaluta. Questa è l’accusa con cui alcuni investitori hanno intentato una class action contro Kim Kardashian, Floyd Mayweather e l’ex star NBA Paul Pierce, testimonial pagati per sponsorizzare EthereumMax. La società dietro la criptovaluta in … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Class action contro le due star e la società dietro la bolla della moneta EthereumMax Dichiarazioni false o fuorvianti per gonfiare in maniera artificiale il valore della. Questa è l’accusa con cui alcuni investitori hanno intentato una class action contro Kime l’ex star NBA Paul Pierce, testimonial pagati per sponsorizzare EthereumMax. La società dietro lain …

