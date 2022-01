iPhone 14 potrebbe essere molto diverso dai modelli precedenti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo slot per la Sim fisica ,la scomparsa del notch e il nuovo design: ecco le novità del prossimo iPhone 14 C’è già molto Hype su iPhone 14, il nuovo modello che uscirà a settembre 2022 Da settimane si stanno facendo indiscrezioni e ipotesi su come sarà l’iPhone 14, che uscirà a settembre 2022. I rumor, per ora, si concentrano soprattutto sul design di iPhone 14. Al momento questo modello potrebbe essere il primo a fare a meno del notch, ovvero la tacca in alto sul display. Al suo posto un punch hole, cioè un foro ovale piuttosto visibile in cui saranno messi i sensori della fotocamera frontale e di fianco quelli per il Face ID, il login di sicurezza utile per accedere al telefono, alle app e per autorizzare acquisti e pagamenti. Importanti novità in termini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo slot per la Sim fisica ,la scomparsa del notch e il nuovo design: ecco le novità del prossimo14 C’è giàHype su14, il nuovo modello che uscirà a settembre 2022 Da settimane si stanno facendo indiscrezioni e ipotesi su come sarà l’14, che uscirà a settembre 2022. I rumor, per ora, si concentrano soprattutto sul design di14. Al momento questo modelloil primo a fare a meno del notch, ovvero la tacca in alto sul display. Al suo posto un punch hole, cioè un foro ovale piuttosto visibile in cui saranno messi i sensori della fotocamera frontale e di fianco quelli per il Face ID, il login di sicurezza utile per accedere al telefono, alle app e per autorizzare acquisti e pagamenti. Importanti novità in termini ...

Advertising

hwupgrade : Dopo il notch, ecco arrivare l'amato e odiato hole-punch: il foro sul display di #iPhone14 potrebbe apparire così ???? - Pier_Luigi_Pisa : La chat di iMessage è resa esclusiva da quello che, ai meno attenti, potrebbe sembrare un dettaglio insiginficante:… - ImperioDM1 : Ma Dayane non ha Netflix sull'iPhone? Potrebbe guardare un film,una serie magari e chiudere Instagram fino a Milano,no? - AlessioCamaroto : iPhone 14: ecco come potrebbe essere con il foro sul display al posto della notch! - gigibeltrame : iPhone 14: ecco come potrebbe essere con il foro sul display al posto della notch! #digilosofia… -