Inter, summit con il Sassuolo per bloccare due calciatori per giugno! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'Inter a breve effettuerà un summit con il Sassuolo per bloccare due calciatori per giugno. Secondo La Repubblica, uno dei nomi sulla lista di Marotta è Davide Frattesi. Il centrocampista classe 2002 sta facendo molto bene tra le fila del Sassuolo, e l'Inter potrebbe investire su di lui per rinnovare un centrocampo che quasi certamente vedrà partire Vidal e Vecino la prossima estate. Vidal, Inter, calciomercatoL'altro indiziato a vestire la maglia nerazzurra è senz'altro Gianluca Scamacca, l'attaccante romano sembra pronto a fare il salto in una grande squadra, a dimostrarlo sono gli 8 gol in 20 partite durante la prima parte di campionato. Piero Inferrera

