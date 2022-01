Djokovic, il Papa e l’Alta Fedeltà (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Djokovic. Forse dovrei parlare di Djokovic. Del suo ritenersi, è chiaro, sopra le regole. Del suo essere un anomalo No Vax, nel mare magnum delle notizie estemporanee che si trovano online e che nessuno si premura di verificare risulta che abbia una casa farmaceutica, ovviamente fuori da quella Serbia che utilizza solo spot quando ha bisogno di qualcuno che lo sostenga come eroe nazionale, che sta lavorando su vaccini, lui che da mesi sta ostentando la sua ferrea volontà di non vaccinarsi, salvo poi nascondersi dietro un presunto contagio, anche lì, se reale a sua volta gestito da padrone del mondo, partecipazioni a eventi pubblici, set fotografici, tutto fatto da positivo, in barba alle regole, così come è in barba alle regole, e anche a un minimo di rudimento di come funzioni il mondo nell’era social il pensare di poter tenere nascosto al Governo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022). Forse dovrei parlare di. Del suo ritenersi, è chiaro, sopra le regole. Del suo essere un anomalo No Vax, nel mare magnum delle notizie estemporanee che si trovano online e che nessuno si premura di verificare risulta che abbia una casa farmaceutica, ovviamente fuori da quella Serbia che utilizza solo spot quando ha bisogno di qualcuno che lo sostenga come eroe nazionale, che sta lavorando su vaccini, lui che da mesi sta ostentando la sua ferrea volontà di non vaccinarsi, salvo poi nascondersi dietro un presunto contagio, anche lì, se reale a sua volta gestito da padrone del mondo, partecipazioni a eventi pubblici, set fotografici, tutto fatto da positivo, in barba alle regole, così come è in barba alle regole, e anche a un minimo di rudimento di come funzioni il mondo nell’era social il pensare di poter tenere nascosto al Governo ...

