Covid | bozza protocollo in Stato-Regioni | stop squadra con 35% positivi tra atleti**

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - La bozza del protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport che verrà presentata oggi alla Conferenza Stato-Regioni, in programma nel primo pomeriggio, prevede lo stop alla squadra con il 35% degli atleti positivi, secondo quanto apprende l'Adnkronos. Questa sarebbe la soglia individuata per evitare che le Asl intervengano come è successo nelle ultime giornate del campionato di calcio. Il protocollo deve essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni per poi passare per il via libera al Cts che nutre però alcuni dubbi, come alcune Regioni, e chiede una percentuale più bassa, pari al 25%.

