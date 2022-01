Children of Blood and Bone | la trilogia fantasy di Tomi Adeyemi diventerà un film Paramount

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)Pictures ha acquistato i diritti cinematografici dellaofand, scritta da. Ladi romanziofand, scritta da, sarà adattata per il grande schermo daPictures. Lo studio ha infatti ottenuto i diritti per il progetto che sarà prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen di Temple Hill Entertainment, in collaborazione con Karen Rosenfeld di Sunswept Entertainment.sarà coinvolta come sceneggiatrice e produttrice esecutiva del. ...

