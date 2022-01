Cesare Cremonini ospite del Festival di Sanremo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)Dopo Checco Zalone, ecco il secondo “super” ufficiale deldi2022. Si tratta di, che per la prima volta in carriera calcherà il palco del Teatro Ariston. Il cantautore bolognese, classe 1980, festeggerà dunque ala sua ventennale carriera da solista, iniziata nel 2002 dopo la breve ma di successo parentesi con i Lunapop, il gruppo formatosi nel 1999 e capace in tre anni di raggiungere le vette delle classifiche con un solo album e diversi singoli di successo, su tutti 50 Special. Poi, come detto, la carriera da solista, che ha di fatto consacratonel panorama musicale italiano. Sei album all’attivo e un tour negli stadi nel 2018, tra cui Milano e Roma. A ...

