“Aiuto, papà è strano”. Poi la tragedia, muore a 10 anni in casa: al mattino la scoperta choc (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si è rinchiuso in casa insieme alla figlia di dieci anni, poi ha appiccato un incendio e si è lasciato morire dentro la vasca. I due sono stati trovati senza vita dai vigili del fuoco, arrivati sul posto dopo la chiamata dei vicini di casa, che avevano visto le fiamme divampare la villetta dell’uomo. I vigili del fuoco hanno dovuto fare irruzione all’interno della casa sfondando la porta con una motosega e dopo aver spento il rogo hanno trovato i cadaveri dell’uomo e della figlia all’interno della vasca da bagno. Secondo l’inchiesta la bambina si era accorta delle cattive intenzioni del padre, e infatti, poco prima della tragedia, aveva inviato un messaggio alla nonna chiedendo Aiuto. “Aiuto, Aiuto, ho paura. papà mi sta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si è rinchiuso ininsieme alla figlia di dieci, poi ha appiccato un incendio e si è lasciato morire dentro la vasca. I due sono stati trovati senza vita dai vigili del fuoco, arrivati sul posto dopo la chiamata dei vicini di, che avevano visto le fiamme divampare la villetta dell’uomo. I vigili del fuoco hanno dovuto fare irruzione all’interno dellasfondando la porta con una motosega e dopo aver spento il rogo hanno trovato i cadaveri dell’uomo e della figlia all’interno della vasca da bagno. Secondo l’inchiesta la bambina si era accorta delle cattive intenzioni del padre, e infatti, poco prima della, aveva inviato un messaggio alla nonna chiedendo. “, ho paura.mi sta ...

Advertising

XYZxyzY6 : RT @JohannesBuckler: Era stato quello che l'aveva spinto a gettarsi in quell’impresa in Marocco. Il pretesto? Quando il sultano Muhammad a… - conpatr49 : RT @JohannesBuckler: Era stato quello che l'aveva spinto a gettarsi in quell’impresa in Marocco. Il pretesto? Quando il sultano Muhammad a… - Fernando_Liuzzi : RT @ilriformista: Sofia, di appena 11 anni, ha chiesto aiuto sul gruppo social Appio Latino Tuscolano per sua madre rimasta senza lavoro do… - soph_villa : Il papa nei negozi di dischi, bonus rubinetti, chissà quali altre sorprese ha in serbo per noi questo 2022 aiuto - midnightsilvia : RT @alessia80550022: ???? Rinnovo il mio appello #RT Raccolta fondi per mio papá, malato di un tumore del sangue ed in difficoltà economi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuto papà Sassoli, ambientalista senza confini Al PNRR italiano aveva dato un aiuto concreto dialogando con tutte le rappresentanze politiche a Strasburgo e a Bruxelles. Era pragmatico e dialogante, consapevole che l'Europa sta disegnando il ...

Un anno fa si spegneva Carlo Sante Gardani. Un piccolo ricordo Un aiuto importante negli ultimi anni della nostra professione e - da sempre e per sempre - una ... poi sua mamma, mia nonna, lo fa entrare in casa dalla porta secondaria così suo papà, mio nonno, non ...

“Aiuto nonna, ho paura”: l’ultimo sms della bimba di 10 anni prima di essere uccisa dal padre Fanpage.it Al PNRR italiano aveva dato unconcreto dialogando con tutte le rappresentanze politiche a Strasburgo e a Bruxelles. Era pragmatico e dialogante, consapevole che l'Europa sta disegnando il ...Unimportante negli ultimi anni della nostra professione e - da sempre e per sempre - una ... poi sua mamma, mia nonna, lo fa entrare in casa dalla porta secondaria così suo, mio nonno, non ...