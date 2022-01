A Trieste e Sassari i recuperi. Cremona e Fortitudo ko (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cremona - Trieste 75 - 80 La legge dell'ex. E soprattutto dell'ultimo arrivato. Sul +2 Cremona a 100 secondi dalla fine, un 8 - 0 di parziale di Trieste firmato Davis - Mian decide un match ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022)75 - 80 La legge dell'ex. E soprattutto dell'ultimo arrivato. Sul +2a 100 secondi dalla fine, un 8 - 0 di parziale difirmato Davis - Mian decide un match ...

Advertising

Luxgraph : Serie A, Sassari piega Bologna e Cremona va ko con Trieste - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Serie A, i recuperi: colpi esterni di Trieste e Sassari #basket - Gazzetta_it : Serie A, i recuperi: colpi esterni di Trieste e Sassari #basket - _Sport_Calcio_ : Trieste e Sassari vincono i recuperi della 13a giornata: l'Allianz stacca il pass per le Final Eight di Coppa Itali… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Trieste e Sassari vincono i recuperi della 13a giornata: l'Allianz stacca il pass per le Final Eight di Coppa Italia! ????… -