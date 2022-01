Yeezy Gap engineered by Balenciaga | in arrivo la collezione di Kanye West e Demna Gvasalia

(Di martedì 11 gennaio 2022)guarda le foto Ye e. Due nomi che ai non addetti ai lavori forse diranno poco, ma dietro ai quali si celano due tra le personalità più in vista del mondo della musica e del fashion business. Ye infatti è il nuovo nickname con cui vuole farsi chiamare dall’autunno scorso, 44 anni, ex marito di Kim Kardashian., invece, si riferisce a, designer georgiano 40enne ritenuto il nuovo genio della moda, capace di passare in pochi anni da Maison ...

L'ha presentato durante una partita del campionato universitario di football, ed è anche una pubblicità per la sua linea di abbigliamento. Leggi anche I 10 migliori video internazionali del ...Si apre un nuovo capitolo della collaborazione tra Kanye West e, lanciata nel 2021 con la collezionee destinata a durare dieci anni: parte infatti quella che un comunicato definisce 'un'esplorazione creativa', che coinvolge oltre a Ye (come si fa chiamare ora Kanye West) la griffe ...Kanye West e Demna Gvasalia, direttore artistico di Balenciaga, annunciano una bollezione creata per Gap in arrivo a giugno 2022.Un trittico inedito che vede a braccetto Kanye West, Demna Gvasalia e il marchio americano per una colab che si preannuncia irresistibile, e non solo mediaticamente ...