Uomini e donne, ricordate Claudia Piumetto? L’ex corteggiatrice fa impazzire i fan – FOTO (Di martedì 11 gennaio 2022) E’una delle protagoniste storiche del programma targato Mediaset ma di lei si sono perse un po’ le tracce. Che fine ha fatto Claudia Piumetto di Uomini e donne? qualche anno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 gennaio 2022) E’una delle protagoniste storiche del programma targato Mediaset ma di lei si sono perse un po’ le tracce. Che fine ha fattodi? qualche anno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - PestariniLisa : Ale e shofi mi sembra uomini e donne #GFVIP - Toni_ct_1 : RT @neverajoy17: Non voglio essere polemica. Perché donne con foto profilo tette o culo sono seguitissime e amatissime da tutti/e,mentre uo… -