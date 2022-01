Tennis, Qualificazioni Australian Open 2022: buona la prima per Vavassori e Cobolli (Di martedì 11 gennaio 2022) Buon esordio nelle Qualificazioni degli Australian Open 2022 per Andrea Vavassori e Flavio Cobolli. I due azzurri proseguono nella loro rincorsa al main draw dello Slam di inizio anno, superando nel primo turno rispettivamente il belga Ruben Bemelmans ed il Tennista di casa Andrew Harris. Vavassori, entrato nel tabellone delle Qualificazioni dopo il ritiro del portoghese Nuno Borges, ha vinto un bel match contro Bemelmans, numero 214 del mondo e che precede l’azzurro di una cinquantina di posizioni in classifica. Il piemontese si è imposto in due set con il punteggio di 6-2 7-6 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Più complicato del previsto l’esordio di Cobolli. Il romano ha faticato per due ore e mezza contro ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Buon esordio nelledegliper Andreae Flavio. I due azzurri proseguono nella loro rincorsa al main draw dello Slam di inizio anno, superando nel primo turno rispettivamente il belga Ruben Bemelmans ed ilta di casa Andrew Harris., entrato nel tabellone delledopo il ritiro del portoghese Nuno Borges, ha vinto un bel match contro Bemelmans, numero 214 del mondo e che precede l’azzurro di una cinquantina di posizioni in classifica. Il piemontese si è imposto in due set con il punteggio di 6-2 7-6 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Più complicato del previsto l’esordio di. Il romano ha faticato per due ore e mezza contro ...

