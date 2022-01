Sci oggi tv Cdm femminile slalom Schladming: dove seguirlo in diretta e in streaming (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovo appuntamento per la Coppa del mondo di sci femminile. Dopo la vittoria a Kranjska Gora Petra Vlhova, oggi, martedì 11 gennaio, andrà nuovamente a caccia del successo sulle nevi austriache di Schladming.La sua rivale... Leggi su europa.today (Di martedì 11 gennaio 2022) Nuovo appuntamento per la Coppa del mondo di sci. Dopo la vittoria a Kranjska Gora Petra Vlhova,, martedì 11 gennaio, andrà nuovamente a caccia del successo sulle nevi austriache di.La sua rivale...

Advertising

Ettore_Rosato : Oggi #GreenPassrafforzato per bus, tram e metro,bar e ristoranti all'esterno, palestre, piscine e sci. Se non si vu… - lumaca4377 : RT @FmMosca: Varallo Sesia (VC) Patrimonio UNESCO 12 km dalle piste da sci. Oggi, 10 gennaio. Era #Draghistan Due anni fa non ci si muove… - RobbyItaliano : RT @FmMosca: Varallo Sesia (VC) Patrimonio UNESCO 12 km dalle piste da sci. Oggi, 10 gennaio. Era #Draghistan Due anni fa non ci si muove… - lukeblakesheep : RT @FmMosca: Varallo Sesia (VC) Patrimonio UNESCO 12 km dalle piste da sci. Oggi, 10 gennaio. Era #Draghistan Due anni fa non ci si muove… - tremendoandre : RT @FmMosca: Varallo Sesia (VC) Patrimonio UNESCO 12 km dalle piste da sci. Oggi, 10 gennaio. Era #Draghistan Due anni fa non ci si muove… -