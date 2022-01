Sassoli | si va verso i funerali di Stato venerdì

Advertising

A 65 anni è morto #DavidSassoli, Presidente del Parlamento Europeo.

Mercoledì è in programma una riunione del Consiglio dei ministri. In agenda la probabile decisione di deliberare i funerali di Stato per il presidente del Parlamento europeo, DavidCome dei migranti che cercano di arrivare in Europa, ecui l'Unione Europea deve mettere in ... Nella sua vita,li ha custoditi, difesi, promossi. Ora tocca a noi tutti continuare a farlo",...Sgomento e dolore hanno scosso la sua comunità, il suo gruppo dei Socialisti e democratici con cui ha condiviso tanti incontri e battaglie, che si è ritrovato ...Era stato lo stesso David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, a raccontare, da cronista di razza che non si ferma davanti a nessuna notizia, la sua sofferenza in un video: quella polmonite da ...