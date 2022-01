Roma: c'è un nuovo positivo, calciatore in isolamento (Di martedì 11 gennaio 2022) La Roma ha comunicato che, "a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, è risultato positivo al Covid - 19, un calciatore che ha completato il ciclo vaccinale". La nota viene ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Laha comunicato che, "a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, è risultatoal Covid - 19, unche ha completato il ciclo vaccinale". La nota viene ...

Advertising

juventusfc : 48' | Di nuovo avanti la Roma, con Mkhitaryan. #RomaJuve [2-1] #ForzaJuve - SkyTG24 : Air Italy, dipendenti di nuovo in corteo a #Roma: “Lo Stato cerchi una soluzione”. VIDEO - sportface2016 : +++#Roma, un nuovo giocatore positivo al #COVID19: è vaccinato e in isolamento+++ - sportli26181512 : Roma: c'è un nuovo positivo, calciatore in isolamento: (ANSA) - ROMA, 11 GEN - La Roma ha comunicato che, 'a seguit… - g_iallorossi : #Coronavirus, un altro positivo nella #ASRoma. Il club: “Il giocatore sta bene ed è in isolamento” -