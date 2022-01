Quirinale, Letta: “Mattarella bis sarebbe il massimo” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Mattarella di nuovo al Colle? sarebbe il massimo”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a DiMartedi’, su La 7. “Mattarella sarebbe la soluzione migliore – ha sottolineato – Per me è stato un punto di riferimento valoriale, culturale, politico da quando ero ragazzo”. “Ho talmente rispetto per il presidente Mattarella che non credo sia giusto adoperare parole non rispettose nei confronti della sua volontà, che ha manifestato più volte”, ha aggiunto Letta che su Silvio Berlusconi presidente dice: “La vedo difficile”. Possibile? “Non credo”. A Salvini “chiederò un accordo su capo Stato super partes e che ci si dica cosa vogliamo fare nell’anno 2022, sapendo che poi ci divideremo alle elezioni. Se poi Salvini intende raggiungere la Meloni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) “di nuovo al Colle?il”. Così il segretario del Pd, Enrico, a DiMartedi’, su La 7. “la soluzione migliore – ha sottolineato – Per me è stato un punto di riferimento valoriale, culturale, politico da quando ero ragazzo”. “Ho talmente rispetto per il presidenteche non credo sia giusto adoperare parole non rispettose nei confronti della sua volontà, che ha manifestato più volte”, ha aggiuntoche su Silvio Berlusconi presidente dice: “La vedo difficile”. Possibile? “Non credo”. A Salvini “chiederò un accordo su capo Stato super partes e che ci si dica cosa vogliamo fare nell’anno 2022, sapendo che poi ci divideremo alle elezioni. Se poi Salvini intende raggiungere la Meloni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'identikit del Pd per il Colle è 'un presidente o una presidente di profilo istituzionale non un capo partito né u… - AldoSciara : RT @lucianoghelfi: #Letta: se il centrodestra davvero presentasse #Berlusconi per il #Quirinale non escludo che il #PD rimanga fuori dall’a… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Letta: se il centrodestra davvero presentasse #Berlusconi per il #Quirinale non escludo che il #PD rimanga fuori dall’a… - AnselmoDelDuca : Dopo aver sentito #Letta in Tv sempre più convinto che #Berlusconi sia il vero nodo da sciogliere in questa corsa p… - lucianoghelfi : #Letta: se il centrodestra davvero presentasse #Berlusconi per il #Quirinale non escludo che il #PD rimanga fuori d… -