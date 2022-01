Pomezia | partono i lavori per la rotatoria all’altezza dell’hotel Selene

(Di martedì 11 gennaio 2022)– Proseguono a pieno ritmo idi riqualificazione del Comparto D, il quadrante collocato tra la complanare della via Pontina e la via dei Castelli Romani. Tra un paio di mesi saranno completati iper la realizzazione dellacollocata in corrispondenza. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il sottopasso e la via dei Castelli Romani (altezza Asl) e la costruzione di una secondalungo l’arteria, già in corso di realizzazione. “Un intervento urbanistico importante – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri – che ci consente di aumentare i servizi offerti ai nostri cittadini decongestionando il traffico veicolare nella zona ed ampliando il perimetro urbano. Abbiamo già ...

