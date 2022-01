Nvidia ora usa il Deep Learning anche per il downscaling con la tecnologia DLDSR (Di martedì 11 gennaio 2022) Disponibile dal 14 gennaio, la tecnologia Deep Learning Dynamic Super Resolution consente di migliorare la resa delle immagini senza impatti sul frame rate renderizzando fino a risoluzione 2,25 volte più alta e poi effettuando il downscaling sfruttando i tensor core delle GPU RTX.... Leggi su dday (Di martedì 11 gennaio 2022) Disponibile dal 14 gennaio, laDynamic Super Resolution consente di migliorare la resa delle immagini senza impatti sul frame rate renderizzando fino a risoluzione 2,25 volte più alta e poi effettuando ilsfruttando i tensor core delle GPU RTX....

