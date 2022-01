Inter-Juventus | il pronostico di Bedy Moratti | Sogno il 6-0 ai bianconeri | sarebbe fantastico

Advertising

GiovaAlbanese : I messaggi social di sostegno a Federico #Chiesa da parte di #Inter, #Napoli e #Milan sono tanto belli. Diciamolo. #Juventus - CB_Ignoranza : Arrivare pronti alla Supercoppa: lo stai facendo malissimo #Juventus #Inter #Supercoppa - forumJuventus : #InterJuve, domani ore 21. Formazioni GdS: 'Probabile 4-3-3 con il tridente Bernardeschi, Morata e Dybala. Allarme… - Calciodiretta24 : Pronostici del 12 gennaio 2022 con Inter-Juventus e Barcellona-Real Madrid - internewsit : Le parole del capitano della #Juventus, Giorgio #Chiellini, in vista della #Supercoppaitaliana di domani contro l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

L'attaccante colombiano Luis Muriel sembrava poter partire per sposare magari la causa dellao anche dell'ma le indiscrezioni più recenti rivelano invece che l'intenzione dei lombardi ...Roma -3 - 4 Massa (Var: Di Paolo) 5 'C'è un fallo di mano di de Ligt su tiro di ...- Lazio 2 - 1 Pairetto (Var: Aureliano) 5,5 'Scarsa e non appropriata collaborazione col Var, in ...L’ex attaccante di Roma, Torino e Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv: "Il Napoli ha disputato una prima parte di campionato straordinaria, poi sono suben ...Il difensore juventino alla vigilia della finale di Supercoppa: ''Loro forti, ma non imbattibili in una partita secca'' ...