Incidente fiume Trebbia, quattro giovani di 20 anni trovati morti nell'auto inabissata (Di martedì 11 gennaio 2022) Incidente nel Piacentino. quattro ragazzi di circa vent'anni, tre maschi e una ragazza, sono stati trovati morti nella tarda mattina dilungo l'argine del fiume Trebbia vicino a Piacenza, in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 gennaio 2022)nel Piacentino.ragazzi di circa vent', tre maschi e una ragazza, sono statia tarda mattina dilungo l'argine delvicino a Piacenza, in...

