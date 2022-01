Il sorriso | il giardinaggio | il «Conclave di Viterbo» | David Sassoli | la gentilezza di un grande europeo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Lo scoop che gli diede il primo lavoro come giornalista, gli anni da «divo» della Rai,, morto oggi a 65 anni, l'arrivo in politica, gli anni di «cuore e ambizione» alla guida del Parlamento. E poi la pazienza, la tenacia, e il, fino all'ultimo messaggio: «L'Europa funzionerà se ognuno di noi fa il proprio dovere»

... diceva con britannico understatement, prima di aggiungere con un: "Ma non sono un divo, ... La sua passione per il, che praticava nel buen retiro di Sutri, ne era conferma. "Io ...... il suo calore umano, la sua generosità, la sua convivialità e il suoci mancano già. ... una trentina di chilometri a nord della capitale, per coltivare le sue passioni per ile le ...Lo scoop che gli diede il primo lavoro come giornalista, gli anni da «divo» della Rai, David Sassoli, morto oggi a 65 anni, l'arrivo in politica, gli anni di «cuore e ambizione» alla guida del Parlame ...