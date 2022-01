Ibra in campo e Galliani premia Zanetti: ricordi l'unico Inter - Juve in Supercoppa? (Di martedì 11 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio a "San Siro" Inter e Juve si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana 2021. Sarà la seconda volta nella storia. Nell'unico precedente (nel 2005), vinse l'Inter per 1 - 0 ai ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 11 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio a "San Siro"si affrontano nella finale diItaliana 2021. Sarà la seconda volta nella storia. Nell'precedente (nel 2005), vinse l'per 1 - 0 ai ...

Advertising

MarkRossonero7 : @NicoSchira Con Ibra, Giroud, Rebic come prime punte non vede il campo manco se dovesse pagare lui, poi si fa male… - LafaReao : Vi dico la formazione che ogni milanista sogna ma non vedrà mai in campo: Maignan Kalulu Tomori Kjaer Theo Bennacer… - NandoPiscopo1 : @AnfetaMilan @matteo_milan91 @Smgii1908 @dello__98 Ma aldilà di quello, tutti fecero i pazzi pure per kaio Jorge In… - wegoo777 : @loca_acm Ibra devastante, nessun dubbio su questo MA: io preferivo il milan che giocava senza Ibra e Giroud con A… - Andrew88306241 : @wallblack17 @divagazionisul Ma guarda che hai ragione..palla lunga su ibra e far correre theo..quando Ibra e Theo… -