I no vax esultano su Telegram per la morte di Sassoli: "È colpa del vaccino, ottima notizia" (Di martedì 11 gennaio 2022) Esultanze no vax in rete per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto la scorsa notte a 65 anni. Su diversi canali Telegram e profili Facebook c'è chi manifesta apertamente la propria soddisfazione per la morte di Sassoli, ritenuto dai no vax colpevole di essersi espresso favorevolmente sul green pass italiano. "Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. 'Il green pass non è discriminatorio' Sassoli.Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie", si legge in un post pubblicato su Facebook, "Il poveretto è stato fottuto pure lui, lui le punturine se le è fatte vere a differenza degli altri suoi compagni di merende", "Ha guidato il gregge fino al baratro e ci è caduto pure lui", "Se l'aguzzino della tua vita muore, se l'assassino dei tuoi figli muore è ...

NicolaPorro : Il legalismo peloso di sinistra: esultano per il 'no vax' #Djokovic trattato da criminale, ma sostengono Carola e L… - HuffPostItalia : I no vax esultano su Telegram per la morte di Sassoli: 'È colpa del vaccino, ottima notizia' - LucaGue52011811 : RT @NicolaPorro: Il legalismo peloso di sinistra: esultano per il 'no vax' #Djokovic trattato da criminale, ma sostengono Carola e Lucano ??… - GallinariSimona : @EneaNegrini @4everAnnina Assolutamente non sono d'accordo !Non mi sento di essere paragonata a quei provax che esu… - sanciro82 : Ma quanto fanno pena i no vax che esultano per la morte di David Sassoli? Sono bestie e vanno trattati come tali. #DavidSassoli -