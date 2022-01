“E si era fatto anche la punturina”. L’ultima violenza No Vax, i post osceni su Facebook e Telegram sulla morte di Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Le frasi dell’odio: «Ogni tanto una buonissima notizia», «adesso venitevi a prendere gli altri, grazie», «non ne moriranno mai abbastanza per vendicare le persone assassinate per mano di quelli come lui che hanno partecipato al truffacovid». Ecco perché abbiamo scelto di raccontarle Leggi su lastampa (Di martedì 11 gennaio 2022) Le frasi dell’odio: «Ogni tanto una buonissima notizia», «adesso venitevi a prendere gli altri, grazie», «non ne moriranno mai abbastanza per vendicare le persone assassinate per mano di quelli come lui che hanno partecipato al truffacovid». Ecco perché abbiamo scelto di raccontarle

Advertising

AntoVitiello : #Maldini al meeting online 2021 AIMC: “Il giocatore che ha fatto vedere totalmente un’altra faccia rispetto all’ann… - fattoquotidiano : Covid, il mistero dei 125 passeggeri positivi su un volo Italia-India: “Prima di partire hanno fatto tutti il test… - soteros1 : RT @GavinoSanna1967: Fermi restando errori e responsabilità per tutto quello che è stato fatto (o non fatto) finora come si concilia 'inizi… - prevenzione : @GiorgiaLodi @bioccolo La cosa brutta è che siamo tutti d’accordo ma non si è fatto nulla perché… prima era troppo… - LenziEleonora : @neap_psycho Per i fiori e basilico per le piantine. Poi consegnò la sua creazione in una scatola con un biglietto:… -