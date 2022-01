E’ morto David Sassoli | presidente del Parlamento europeo

Leggi su zon

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ci ha lasciatoitaliano deldal 26 dicembre era ricoverato in ospedale È. Ildelè deceduto all’1.15 della notte, a 65 anni, a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato dal 26 dicembre scorso nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A dare la notizia del decesso il suo portavoce, Roberto Cuillo. Giornalista, conduttore televisivo, vicedirettore del Tg1,era entrato in politica come europarlamentare del Partito democratico nel 2009.Appresa la notizia del ricovero, nella giornata di lunedì 10 gennaio, ...