E’ morto David Sassoli, ex volto del Tg1 e presidente del Parlamento Europeo: il cordoglio dei dem (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ deceduto all’età di 65 anni, David Sassoli, giornalista professionista e presidente del Parlamento Europeo: il saluto dei colleghi David Sassoli non ce l’ha fatta: è deceduto nella notte tra il 10 gennaio e l’11 gennaio 2022 al centro oncologico di Aviano (Pordenone) a seguito di un ricovero d’urgenza dovuto ad una grave complicanza del sistema immunario. Il presidente del Parlamento Europeo aveva 65 anni e le sue condizioni si erano aggravate. Numerosi politici e giornalisti si sono riversati con messaggi di cordoglio a Sassoli da Enrico Letta, a Paolo Gentiloni e Gerardo Greco, giornalista di Repubblica. Il cordoglio dei dem e colleghi a ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ deceduto all’età di 65 anni,, giornalista professionista edel: il saluto dei colleghinon ce l’ha fatta: è deceduto nella notte tra il 10 gennaio e l’11 gennaio 2022 al centro oncologico di Aviano (Pordenone) a seguito di un ricovero d’urgenza dovuto ad una grave complicanza del sistema immunario. Ildelaveva 65 anni e le sue condizioni si erano aggravate. Numerosi politici e giornalisti si sono riversati con messaggi dida Enrico Letta, a Paolo Gentiloni e Gerardo Greco, giornalista di Repubblica. Ildei dem e colleghi a ...

