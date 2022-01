Coronavirus, oltre 30mila positivi e 20 morti: è record in Campania (Di martedì 11 gennaio 2022) Superata la soglia dei 30mila contagi in Campania con oltre 125mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi 9 gennaio. I dati Dunque aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. In percentuale, è positivo il 23,91% dei test, quasi dieci punti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Superata la soglia deicontagi incon125mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regionenell’ultimo bollettino di oggi 9 gennaio. I dati Dunque aumentano i nuovie cresce anche la curva dei contagi da. In percentuale, è positivo il 23,91% dei test, quasi dieci punti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

