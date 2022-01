“Con Omicron i No vax potrebbero contagiarsi tutti in 5 mesi”: lo studio del Cnr (Di martedì 11 gennaio 2022) I non vaccinati hanno il doppio delle probabilità di infettarsi rispetto a un vaccinato e corrono quattro volte il rischio corso da chi ha già fatto la terza dose. Sono i risultati di uno studio condotto dal Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche, il principale ente pubblico di ricerca italiano), elaborato per il quotidiano La Stampa. Questo potrebbe significare che da qui a cinque mesi, se i numeri dei contagi giornalieri rimarranno così alti, tutti i 5 milioni e 388 mila non vaccinati rischiano di infettarsi. Tra il 3 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022, secondo i dati Iss, tra i No vax si sono contati circa 4 casi di positività ogni cento persone, tra i vaccinati 2 e tra quelli che hanno fatto il booster poco meno di uno. L’analisi dei dati Iss è stata realizzata dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto delle applicazioni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) I non vaccinati hanno il doppio delle probabilità di infettarsi rispetto a un vaccinato e corrono quattro volte il rischio corso da chi ha già fatto la terza dose. Sono i risultati di unocondotto dal Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche, il principale ente pubblico di ricerca italiano), elaborato per il quotidiano La Stampa. Questo potrebbe significare che da qui a cinque, se i numeri dei contagi giornalieri rimarranno così alti,i 5 milioni e 388 mila non vaccinati rischiano di infettarsi. Tra il 3 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022, secondo i dati Iss, tra i No vax si sono contati circa 4 casi di positività ogni cento persone, tra i vaccinati 2 e tra quelli che hanno fatto il booster poco meno di uno. L’analisi dei dati Iss è stata realizzata dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto delle applicazioni ...

